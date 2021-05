Processo seletivo da Assistência Social tem convocação nesta segunda em Cabo Frio

A partir da segunda-feira (24), acontecerá a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio, que previa a abertura de 40 vagas para contratação imediata, mais cadastro reserva para contratação temporária de profissionais para suprir as necessidades excepcionais da pasta, segundo o edital Nº 01/2021, da edição Nº 188 do Diário Oficial do dia 30 de abril.

O resultado foi publicado na quarta-feira (19), na edição Nº 201 do Diário Oficial, disponível no Portal da Transparência, no site da Prefeitura, e segundo Kátia Macedo, responsável pelo edital, foram feitas 537 inscrições, todas devidamente avaliadas e classificadas de acordo com as regras do edital.

Foram 337 candidatos classificados: 37 inscrições para o cargo de auxiliar de serviços gerais, 15 para cozinheiro, 17 para motorista, 65 para agente administrativo, 79 para cuidador, 24 para orientador social, 44 para assistente social, 37 para psicólogo e 19 para pedagogo.

De acordo com o edital, os candidatos serão convocados respeitando a ordem de classificação e o número de vagas de cada cargo. O contrato será assinado pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos que tiveram classificação abaixo do número de vagas disponíveis poderão ser convocados futuramente dependendo da necessidade da administração pública.