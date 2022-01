Procon Arraial do Cabo vai cobrar da Salineira mais ônibus e horários

O Procon Arraial do Cabo se reuniu nesta quinta-feira (6), para iniciar apurações de denúncias de turistas e moradores contra a empresa Salineira. As reclamações se referem principalmente a constantes atrasos nas linhas, passageiros dizem que chegam a esperar até uma hora e meia nos pontos, e falta de ônibus.

As denúncias de turistas foram feitas a Secretaria Municipal de Turismo, que as encaminhou ao Procon. Na próxima semana, o órgão de Defesa do Consumidor vai se reunir com a Salineira para buscar uma solução.

Em um primeiro momento, o Procon tentará convencer a direção da empresa a ampliar a quantidade de horários dos coletivos que ligam Arraial aos distritos e a Cabo Frio. Caso a Salineira não atenda, a empresa poderá ser autuada e multada.