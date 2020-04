PROCON Cabo Frio está nas ruas tentando organizar as filas nas agências bancárias

O PROCON Cabo Frio com o apoio da Guarda Municipal e de agentes de Posturas estão nas ruas nessa semana buscando organizar as filas nas portas das agências bancárias.

Até por volta do dia 15 estaremos vivendo o problema, pois início de mês é sempre de muito movimento nos bancos.

Atendendo aos Decretos os bancos estão limitando o acesso ao interior das agências em 30% da sua capacidade, ocorre que as pessoas estão se aglomerando do lado de fora.

Por determinação do PROCON Cabo Frio os bancos estão demarcando as calçadas externas com fitas ou tinta lavável com espaço de 1,5 para que as pessoas se organizem.

Somado a isso, a equipe do PROCON em conjunto com a Guarda Municipal e com agentes de Posturas estão buscando orientar e organizar as filas. Nessas filas a maioria são idosos.

A equipe está buscando os idosos nas filas e exigindo dos bancos o atendimento imediato, o tempo todo, porque eles não param de chegar.

O PROCON Cabo Frio não interditou as agências porque realmente tem pessoas que precisam vir ao banco, notoriamente para sacar seus proventos e comprar alimentos e remédios.