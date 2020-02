Procon Cabo Frio notifica concessionária de transporte público por retirada da linha de ônibus

A Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor notificou nesta quinta-feira (13) a empresa de transporte coletivo do município pela retirada da linha de ônibus que atende os bairros Foguete e Vila do Sol. A denúncia foi feita hoje pelos presidentes das Associações de Moradores, Roberto Souza, da Vila do Sol, e o Marcus Soares, do Foguete.

Segundo a coordenadora-geral do Procon, Monica Boniloli, além de se tratar de um serviço essencial, a empresa é a única concessionária de transporte público da cidade, por isso esse procedimento foi instaurado.

“Trata-se de um serviço essencial e não pode ser suspenso por mera liberalidade e conforto da empresa”, explicou Monica, informando ainda que a concessionária tem o prazo de 10 dias corridos para apresentar explicações ao Procon.

Procon multa supermercado

Também nesta quinta-feira (13), a Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor multou um supermercado, localizado na Avenida América Central, pelas ausências de respostas às notificações do órgão. A empresa deverá pagar o valo de 49 mil reais.