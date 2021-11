Procon de Arraial do Cabo orienta sobre divulgação de preços de mercadorias e parcelamento de compras

Fiscais do Procon Arraial do Cabo orientam estabelecimentos sobre a forma correta de anunciar preços dos produtos nas lojas e a forma de parcelamento. A ação aconteceu nesta quinta-feira (18), na área central da cidade.

Em um dos estabelecimentos a forma de pagamento não estava no produto, o que fere o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse primeiro momento, os estabelecimento estão apenas recebendo orientações do Procon para que se adequem.

As ações de fiscalização do Procon no município passarão a ocorrer com maior frequência. Esta semana o órgão já divulgou orientações aos consumidores sobre compras no período da Black Friday e Natal.

Texto: Márcio Fernandes

Imagens: Marcelo Teixeira