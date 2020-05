O Procon Búzios está dando continuidade as fiscalizações e autuações diárias, na segunda-feira, dia 18, notificou um Posto de Combustível sobre a aplicação de sanção administrativa de multa.

Com base nas notas fiscais, verificou-se que o posto estava utilizando-se de práticas abusivas, descritas no ART. 39, V e X do Código de Defesa do Consumidor. Determinando ainda a adequação do preços dos combustíveis , com a efetivação das reduções realizadas nas refinarias.