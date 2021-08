Procon de Búzios visita sede do Procon de São Pedro da Aldeia

A equipe do Procon de Búzios esteve nesta quinta-feira (26) visitando a sede do Procon de São Pedro da Aldeia para troca de experiencias e intercambio quanto as ações de fiscalização. A equipe foi recebida pelo Chefe do Órgão Aldeense, Dr. Márcio Lisboa.

Segundo o Coordenador do Órgão de Búzios, Dr. Paulo Bezerra, a visita foi muito satisfatória e com ganho de experiência fundamental, já que as ações no município serão intensificadas nos próximos dias.

“A população de Búzios merece Respeito! Nosso Procon busca junto aos estabelecimentos uma adequação às normas, e não simplesmente punir”.