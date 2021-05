Procon de Cabo Frio alerta população sobre golpe

A pandemia da Covid-19 ampliou o uso da internet para as mais diversas finalidades, e com essa evolução, os consumidores acabaram ficando mais suscetíveis a ações de criminosos e hackers que se especializaram em diversos tipos de crimes virtuais.

Essa agilidade na comunicação pode acabar gerando muitos transtornos, como o golpe do boleto falso via WhatsApp. O Procon de Cabo Frio identificou um aumento significativo deste tipo de crime virtual que tem atingido os consumidores da cidade.

No golpe, por meio de um número fictício de WhatsApp, que na maioria das vezes é encontrado pelo cliente em sites de busca na internet, o criminoso se passa por um atendente da empresa onde o consumidor costuma solicitar boletos de pagamento. Com os dados do cliente em mãos, os hackers conseguem alterar o código de barras do boleto, fazendo com que a transferência do dinheiro caia direto na conta do fraudador.

Para evitar este tipo de golpe, o Procon alerta que o consumidor precisa verificar a fonte de onde conseguiu o telefone que irá emitir o boleto desejado, checando diretamente no site da empresa. Após isso, deve observar no boleto os dados do beneficiário e se as informações correspondem à empresa e ao serviço prestado.

Além desses passos, é importante conferir se os três primeiros números do código de barras correspondem ao banco cuja logomarca aparece no documento, e também identificar a razão social do beneficiário que deve conter o nome da empresa a qual se fará o pagamento.

“Caso o consumidor tenha sido lesado por este golpe, ele precisa entrar em contato com o banco para tentar bloquear o valor, além de emitir uma cópia do comprovante de pagamento e demais documentos correlatos para registrar um boletim de ocorrência”, explicou a secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.

Para manter seus direitos resguardados, a pessoa deve procurar o Procon. Para atendimentos em Cabo Frio os contatos devem ser realizados por meio do telefone (22) 2645-4799 e no e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br.