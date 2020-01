Procon de Cabo Frio fiscaliza o Hortifruti nesta manhã

O Procon de Cabo realizou uma fiscalização na manhã desta terça-feira, dia 21, no Hortifruti da cidade, para saber se o estabelecimento estava de acordo com às leis de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Procon, não foram encontrados produtos impróprios ao consumo e nem produtos vencidos. O estabelecimento está limpo.

“Contudo, existe um encarte e placas de oferta com promoções que induz o consumidor a erro, ausência de vagas para gestantes no estacionamento, ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Lavrado auto de constatação e prazo para regularização”, diz nota.