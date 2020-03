Procon de Cabo Frio fiscaliza preços abusivos em álcool gel, máscaras e vitamina C

A Coordenadoria Geral de Defesa do Consumidor percorreu na quarta-feira (19), estabelecimentos do bairro Jardim Esperança, fiscalizando a cobrança de preços abusivos em itens de proteção contra o COVID-19. As ações terão continuidade em mais bairros e no distrito de Tamoios nos próximos dias.

Os proprietários de farmácias, supermercados e até papelarias que comercializam o álcool em gel foram advertidos quanto a prática de preços abusivos. A equipe da coordenadoria encontrou em um dos estabelecimentos o produto sendo vendido a R$19,99 em frascos de 400ml. O aumento foi justificado com apresentação de nota fiscal com aumento praticado pela distribuidora.

Diante do cenário, a coordenadora da pasta, Monica Bonioli vai oferecer denúncia ao Ministério Público, por meio da Coordenadoria-Geral de Defesa do Consumidor, sobre o aumento do preço sem justa causa praticado por essas distribuidoras.

“As operações serão estendidas para os demais bairros do município e no distrito de Tamoios nesta semana e na próxima. O Procon tem fiscalizado de forma rigorosa a prática de preços abusivos, não somente quanto ao alcool gel, mas também dos itens como máscaras e vitamina C. Não há justificativa para o aumento de preços”, comentou.

Na terça-feira (17) as farmácias do Centro da cidade foram fiscalizadas e uma delas foi autuada com base no artigo 39, incisos V e X do Código de Defesa do Consumidor. Os donos terão prazo de 10 dias para apresentar defesa e recorrer da multa.