Procon de Cabo Frio promove mutirão de renegociação com a Enel

No próximo dia 26 de outubro o Procon de Cabo Frio promoverá um mutirão de renegociação de dívidas com a Enel. Na ação, que acontecerá das 9h às 17h, na sede do Procon, os consumidores (residenciais e rurais) que estiverem inadimplentes há mais de 90 dias com a concessionária de energia elétrica, poderão renegociar as dívidas e pagá-las em até 24 vezes sem juros.

Para ser beneficiado pelo mutirão, o consumidor deve entrar em contato com o Procon até o dia 22 de outubro, por meio do telefone (22) 2645-4799, ou pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br, informando nome completo, CPF e número do cliente, que pode ser encontrado na fatura.

Muito por conta da crise financeira causada pela pandemia da covid-19, atualmente existem mais de 1 milhão e 200 mil consumidores inadimplentes com a empresa em todos os 66 municípios do estado do Rio de Janeiro.

“Em razão da pandemia, após uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não podia cortar a energia dos cidadãos inadimplentes. Como essa decisão chegou ao fim agora, no início de outubro, para que os consumidores não sejam lesados vamos promover esse mutirão para evitar a suspensão do serviço de energia”, afirmou a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.

O Procon de Cabo Frio fica na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no bairro do Braga.