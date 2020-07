Procon de São Pedro da Aldeia volta aos atendimentos

Seguindo as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde e as regras de higienização e distanciamento estabelecidas pelos decretos municipais, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor de São Pedro da Aldeia informa que os atendimentos presenciais na sede do Procon foram retomados de forma parcial.

Para ser atendido, o consumidor precisa fazer um agendamento pelo telefone (22) 2627-6086 para os horários das 09h30 ou das 11h.

Vale lembrar que as reclamações e orientações ainda podem ser obtidas pelo e-mail proconspa@hotmail.com.