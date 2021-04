Procon e Polícia Civil fazem operação surpresa no comércio de Arraial do Cabo

Procon Arraial do Cabo e Polícia Civil estão fiscalizando possíveis irregularidades no comércio da cidade.



O primeiro dia da ação conjunta foi na última terça-feira (27), quando foram constatadas irregularidades em uma das filiais de uma rede de supermercados.

A fiscalização encontrou alimentos mal conservados e de aparência duvidosa. Tudo foi descartado e os responsáveis encaminhados à 132 DP para depoimento e abertura de Boletim de Ocorrência.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, a ação conjunta com a Polícia Civil continuará no Município. As operações serão sempre surpresa.