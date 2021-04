Procon e Prolagos realizam Ouvidoria Itinerante em Arraial do Cabo

O Procon Arraial do Cabo e a Prolagos iniciam, nesta segunda-feira (26), o projeto Ouvidoria Itinerante.



A concessionária vai atender das 13h às 17h, os consumidores na sede do órgão de Defesa do Consumidor, para esclarecer e solucionar demandas como: valores de contas, renegociação de débitos e prestação do serviço do fornecimento de água e esgoto

.

A Ouvidoria Itinerante é um acordo de cooperação mútua e os atendimentos serão realizados mensalmente. As datas serão divulgadas nas redes sociais da Prolagos e da Prefeitura de Arraial do Cabo.