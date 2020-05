Procon notifica supermercado por prática de preço abusivo em Iguaba Grande

Procon de Iguaba Grande notificou um supermercado no fim da tarde desta terça-feira (27), após denúncias de preço abusivo. A equipe do órgão identificou que o estabelecimento praticava uma margem de lucro de 43% no preço do alho, bem acima do índice legalmente recomendado que é em torno de 30%. O supermercado terá agora 10 dias para apresentar a defesa.

Inaugurado no último dia 14 de abril, o Procon de Iguaba Grande em realizado diversas blitz em supermercados e farmácias para coibir, principalmente, a prática de preços abusivos. Cerca de 10 dias após a inauguração o órgão fez sua primeira ação não apenas verificando denúncias mas, também, avaliando outras obrigatoriedades do Código de Defesa do Consumidor, como a existência do Livro de Reclamação, que deve estar na recepção em local visível para utilização dos clientes. Embora a intenção fosse apenas fazer uma ação de orientação, um dos mercados visitados chegou a ser notificado e teve 10 dias para corrigir os problemas detectados.

Para denunciar problemas relacionados à atendimento bancário, serviços de telefonia, água e luz, prática de preços abusivos e outras explorações relacionadas ao consumidor, basta entrar em contato com o Procon de Iguaba Grande através do Whatsapp: (22) 98834-0169 ou do email procon@iguaba.rj.gov.br. O órgão é subordinado à Procuradoria Geral, e funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, na Rua Domingas Inácio Nogueira, nº 2, bairro São Miguel (próximo ao Fórum).