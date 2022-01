Procons da Região dos Lagos se reúnem para apurar denúncias contra prestação de serviço do transporte público

Procons da Região dos Lagos se reuniram, nesta terça-feira (18), na subseção da Ordem dos advogados do Brasil (OAB), em Cabo Frio, para discutir a prestação de serviço do transporte público municipal e intermunicipal. Participaram representantes do órgão de defesa do consumidor de Arraial do Cabo, Araruama, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

No encontro, ficou definido que os representantes dos Procons irão apurar denúncias contra empresas de ônibus que circulam entre as cidades da Região. As principais denúncias são referentes a constantes atrasos nas linhas, passageiros dizem que chegam a esperar até uma hora e meia nos pontos, e falta de ônibus.

Os Procons notificarão as empresas de ônibus para que esclareçam as denúncias, e a partir dai haverá uma fiscalização. Caso as denúncias sejam confirmadas, as empresas podem ser autuadas e multadas.

Também ficou definido o encaminhamento da ata com os pontos abordados à Promotoria de Assuntos Coletivos e outras autoridades.