Produtores de eventos de Búzios se reúnem com autoridades

Na tarde desta quinta-feira (04), aconteceu no Rio Búzios Beach Hotel, uma reunião entre os Produtores de Eventos, Corpo de Bombeiros (CBMERJ), Defesa Civil, Fiscalização de Postura, Saúde, Fazendária e Meio Ambiente e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

A Prefeitura, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros palestraram para que os produtores pudessem se informar sobre as normas para realização dos eventos no município e para que atendam devidamente todas as normas necessárias.

O encontro foi de grande importância, pois além de esclarecer as dúvidas e fornecer orientações, ao final os produtores puderam contar com uma nova ferramenta que irá inovar e promete acelerar e desburocratizar o processo de regularização de eventos na esfera municipal.

A partir da próxima semana além da modalidade presencial a abertura de processo de eventos poderá ser realizada através da internet, com uma aba específica no Site Oficial da Prefeitura. O canal ira permitir a abertura do processo de forma virtual, sem que o produtor necessite sair de casa. Neste novo modelo, após o cumprimento de todas as etapas necessárias dentro dos setores específicos, será possível a emissão do alvará de permissão transitória para realização do evento.

A proposta foi recebida com bastante otimismo e entusiasmo e já deve começar a valer a partir do dia 12 de novembro. Cabe ressaltar que esta é mais uma iniciativa que beneficia os trâmites de organização e controle de todos os eventos realizados na cidade.

A realização dos eventos é de extrema importância para o retorno do aquecimento da economia e do turismo no município após o período da pandemia do Covid19.