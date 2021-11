Produtos fora da validade em três mercados de Cabo Frio

O Procon de Cabo Frio, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil, realizou operação em três supermercados da cidade, localizados nos bairros São Cristóvão e Praia do Siqueira. A ação ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11). O objetivo foi verificar denúncias de consumidores sobre a venda de produtos com a validade vencida nos estabelecimentos.

De acordo com a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, após receber denúncias de consumidores sobre a venda de produtos vencidos, o Procon de Cabo Frio organizou a diligência e constatou as infrações.

“Recebemos a denúncia de vários consumidores. Nesta semana estivemos nos supermercados e foi constatado que diversos produtos estavam dispostos para a venda, mesmo com o prazo de validade esgotado. Tudo foi recolhido e os supermercados multados”, afirma Cláudia Tavares.

Ainda segundo ela, mais de 50kg de frios foram apreendidos, por estarem fatiados e expostos sem a refrigeração necessária e a data de validade visível.

“Em um dos supermercados flagramos os produtos nos refrigeradores fora da temperatura ideal e o gerente foi notificado. Das três lojas foram retirados de circulação diversos itens como bolo, pão, pizza, biscoito, iogurte, queijo, presunto e outros”, afirma a secretária.

Para denunciar, os consumidores podem entrar em conato com o Procon via telefone: (22) 2645-4799, ou e-mail: procon@cabofrio.rj.gov.br.