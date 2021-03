Produtos vencidos são encontrados no MC Donalds de São Pedro da Aldeia

O Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon) de São Pedro da Aldeia fiscalizou, nesta quarta-feira (17), dois estabelecimentos pertencentes a redes do gênero alimentício no bairro Balneário. Os locais apresentavam irregularidades no armazenamento e nas datas de validade dos produtos. A ação aconteceu após denúncias feitas ao órgão. Ambos foram notificados.

Na primeira unidade fiscalizada, filial de uma rede de fast-food, foram encontrados produtos vencidos, sem especificação do prazo de validade e com a data adulterada, além de funcionários manuseando os ingredientes sem luvas e toucas. Foram descartados bifes de hambúrguer, molhos, chocolates em barra, paçoca, granulados, flocos de malte, dentre outros ingredientes. A equipe também constatou a ausência de documentos essenciais como o Alvará de Funcionamento, licença da Vigilância Sanitária e autorização do Corpo de Bombeiros, vencidos desde 2014.

Na segunda loja visitada, foram descartados pães, queijos, presuntos, carnes, bolos, biscoitos, doces e salgadinhos. Os produtos também não tinham nenhum tipo de especificação, como lote, data de fabricação e validade.

A Polícia Civil realizou perícia em ambos os locais. Os estabelecimentos deverão apresentar o cumprimento das exigências em um prazo de 15 dias. A rede de fast food precisará, ainda, regularizar a situação documental em um prazo de 72 horas.

Já na segunda loja, o responsável pelo estabelecimento durante a fiscalização foi encaminhado à Delegacia do Município (125º DP), onde foi instaurado inquérito para apurar as infrações contra a Lei de Ordem Econômica e Tributária.

Irregularidades podem ser denunciadas por meio dos telefones (22) 2627-6086, que funciona como Whatsapp, ou por ligação através do número (22) 2321-0848. Também é possível obter informações presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.