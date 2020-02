PROEIS inicia trabalho de segurança em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Púbica, em convênio com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, deu início aos trabalhos do PROEIS na cidade nesta segunda-feira, dia 03.

5 novas viaturas e 4 motocicletas foram entregues para uso do programa.

Nesta primeira etapa, 10 novos policiais militares reforçarão o policiamento na cidade por meio do PROEIS, programa que permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município.

Ao todo, a Prefeitura poderá utilizar até 30 policiais por dia no reforço à segurança do município.

“Esse convênio é de muita importância para a segurança do município. Tenho certeza que a contratação dos policiais beneficiará os moradores, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

Os convênios entre a Polícia Militar e prefeituras têm sido estimulados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar como estratégia de segurança pública. Os convênios através do PROEIS geram benefícios para todos – para a cidade, incluindo moradores, visitantes, administradores públicos e empresários; e para os policiais militares, que passam a contar com remuneração extra, sem precisar recorrer à prestação de serviços informais, que são inseguros tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista jurídico.