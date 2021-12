Professor do CIEP Cívico Militar de Arraial do Cabo é premiado no Projeto Captaação 2021

O professor Thiago Silvestre, do CIEP 147 Cívico Militar Cecílio Barros Pessoa foi premiado nesta segunda-feira (13), na cerimônia de encerramento do Projeto Captaação 2021, da Prolagos. O evento aconteceu na Casa Museu Carlos Scliar, parceira do projeto, e contou com a presença de representantes da Instituição, da concessionária e de alunos e professores, dos municípios de concessão, participantes da ação.

Mestre em Geografia pela UERJ, Thiago leciona para o 9º ano do Ensino Fundamental e ficou em segundo lugar com a dissertação “Ruínas que falam” que aborda os impactos da atividade industrial em Arraial do Cabo. Essa é a terceira premiação da Prolagos que a Educação do município recebe.