Professor e sócio de escola em Cabo Frio tem infarto fulminante

Faleceu, no final da tarde desta quarta-feira, dia 01, o professor de Cabo Frio Reinaldo Barroso Leite, aos 52 anos.



A diretoria colegiada do Sepe Lagos (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro – Núcleo Lagos), emitiu uma nota com muito pesar.



Reinaldo, que trabalhou como professor de educação física na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, em Cabo Frio. Foi também diretor financeiro e um dos proprietários da Escola Domingos Sávio, uma das mais tradicionais da cidade.



Reinaldo chegou a ter sintomas leves de contaminação por Covid-19 (novo coronavírus), mas a causa de sua morte foi um infarto. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não sobreviveu.