A diretoria colegiada do Sepe Lagos (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro – Núcleo Lagos), com muito pesar, lamenta o falecimento de mais uma vítima da Covid-19.



Lenira Lúcia Duarte de Carvalho é professora da Rede Estadual de Ensino. Ela foi mentora e fundadora da banda marcial do Colégio Estadual João de Oliveira Botas, em Armação dos Búzios.