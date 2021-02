Profissionais da Saúde acima de 60 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia deu início à aplicação das doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. A partir desta quarta-feira (27), a vacinação, referente a esta remessa de 1070 imunizantes, atenderá apenas aos profissionais da Saúde acima de 60 anos que estão em atuação e que não foram vacinados pela CoronaVac na última semana. A vacinação é distribuída em nove unidades de saúde de atenção básica. A procura pelas doses nos postos ainda é baixa neste primeiro dia de imunização.

“Estamos atendendo a este público específico, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado e Ministério da Saúde. É muito importante que os grupos de risco sejam imunizados, a fim de aumentar a proteção para aqueles que têm maior possibilidade de desenvolver sintomas graves da doença. Então, pedimos que esses profissionais compareçam aos postos e vacinem-se”, disse a diretora em Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira.

A Secretaria de Saúde destaca, ainda, que não haverá exceções nas aplicações das doses e pede a colaboração dos moradores. “Pedidos que a população colabore e não vá até aos postos. Seguiremos rigidamente as normas, sem distinções ou privilégios. Gradativamente, a vacinação chegará a todos os moradores”, pontuou, a secretária interina de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de atenção básica dos bairros Porto da Aldeia, Vinhateiro, Alecrim, São João II, Campo Redondo II, Fluminense, Botafogo, Balneário, Flexeira. Os profissionais deverão apresentar documento funcional que comprove atuação na área da Saúde e cartão do SUS.

A segunda dose da Oxford/AstraZeneca, necessária para efetivação da imunização, ainda não tem data definida para ser aplicada, porém, o prazo limite para a conclusão da imunização, informado pelo Ministério da Saúde, é de 90 dias.

A prefeitura destaca que todos que recebem as vacinas aplicadas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura dos profissionais que receberam o imunizante, dos idosos ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.

Vacinação CoronaVac

A imunização realizada pelas vacinas CoronaVac, que teve início na semana passada, foi concluída nesta terça-feira (26). Segundo o Governo do Estado, a chegada da segunda remessa de imunização da CoronaVac está programada para a primeira semana de fevereiro, para aplicação nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo ao intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.