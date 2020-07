Profissionais da Saúde dos hospitais de Araruama e Saquarema protestam pela falta de salário

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, em forma de protesto por estarem sem receber o salário há meses, os profissionais da saúde dos Hospitais Estaduais de Araruama e Saquarema fizeram protestos nas portas das unidades.

“Nós, funcionários do Hospital Estadual dos Lagos, de Araruama, vimos por meio desta mensagem pedir socorro a vocês! Não recebemos o pagamento do mês de junho e ao que parece não iremos receber em julho também. Fizemos um juramento e sempre iremos prestar os cuidados a todos que precisam, mas não pode o Estado se aproveitar disso para não nos pagar o que é devido. Temos família e contas para pagar. Triste ver a realidade do nosso país, em meio a essa pandemia, nos que estamos na linha de frente, não temos o mínimo que é o salário! Nos ajudem”, disse uma colaboradora do local.