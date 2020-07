Profissionais do Turismo de Arraial do Cabo protestam pedindo a volta do trabalho do setor no município

Na manhã desta terça-feira, dia 28, os profissionais da área do Turismo protestaram na porta da Prefeitura de Arraial do Cabo, pedindo a volta do trabalho turísticos no município.

O secretário de Turismo, Olavo Carvalho, atendou representantes da manifestação para conversar e tentar chegar a um acordo.

Logo após a prefeitura de Arraial do Cabo emitiu uma nota esclarecendo que sempre esteve à disposição de todos os segmentos representativos da sociedade civil para dialogar e que as portas sempre estarão abertas para receber qualquer cidadão.

Em resposta ao ato de protesto realizado, a Prefeitura de Arraial do Cabo informa que todas as medidas tomadas pelo poder público municipal durante à pandemia do coronavírus são baseadas no Plano de Controle e Ação contra o coronavírus, exigido pelo Ministério Público Estadual, conforme já divulgado pela Prefeitura, e disponível no site www.arraial.rj.gov.br, no Diário Oficial.

Esclarece também que as lideranças envolvidas foram recebidas pelos Secretários de Turismo e Segurança Pública para ouvir as reivindicações. O Prefeito Renatinho Vianna comunica ainda que se coloca inteiramente à disposição das entidades representativas para esclarecer quaisquer dúvidas e ouvir proposições.

O Chefe do Executivo afirma, no entanto, que entre flexibilizar a economia e preservar a vida, o Município vai manter a decisão de priorizar a saúde da população cabista.