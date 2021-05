Programa especial, com transmissão nas redes sociais, marca comemoração de 36 anos de Arraial do Cabo

A fim de manter as medidas sanitárias e o distanciamento social para prevenir a disseminação da Covid-19, Arraial do Cabo vai comemorar o aniversário de 36 anos de emancipação, na próxima quinta-feira (13), por meio de uma programação especial transmitida em forma de “Live”, com a participação de artistas locais, com muita música, teatro, dança, entre outras atrações. A programação será transmitida pela página oficial da Prefeitura, no Facebook, às 20h.

Programação – Além da tradicional alvorada às 7h, com a Banda Furiosa pelas ruas da cidade, ainda haverá hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura, às 8h. Na quinta-feira, às 19h, será celebrada missa em Ação de Graças, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.