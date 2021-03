Programa Forças no Esporte de São Pedro da Aldeia distribui kits de alimentação para alunos

Com objetivo amenizar os impactos causados pela pandemia, a parceria entre a Marinha do Brasil e a Prefeitura de São Pedro da Aldeia possibilitou mais uma ação solidária destinada aos alunos da rede municipal. Nesta quinta-feira (4), 362 kits de alimentação foram entregues aos responsáveis dos estudantes que participam do Programa Forças no Esporte (PROFESP), oferecido pela Base Aérea Naval à rede pública de ensino.

A doação é fruto da parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Cidadania, com intermédio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que disponibiliza o recurso financeiro para a compra de gêneros alimentícios. Durante o programa, os participantes recebem alimentação, além de orientação de civismo, cidadania e incentivo com o desenvolvimento de habilidades profissionais.

362 kits de alimentação fora distribuídos aos alunos

Divulgação: SEMED

Os responsáveis que compareceram no primeiro turno da doação foram recepcionados pelo suboficial e coordenador-geral do PROFESP BAeNSPA, Reinaldo Givigi, que apontou os resultados positivos entre a cooperação da Marinha com a Educação aldeense. “Houve esse período de pausa das atividades presenciais. Tentamos, de alguma forma, minimizar esse distanciamento com as atividades on-line. E, através dessas atividades, nós conseguimos manter esse laço de carinho, esforço e dedicação, porque não deixamos de executá-las nem aos fins de semana e feriados. Com isso, nós fomos eleitos o PROFESP mais eficiente da Marinha do Brasil. Este mérito não é só nosso, mas também dos senhores e dos seus filhos, porque sem a participação deles, o projeto não iria existir”, finalizou Reinaldo, que agradeceu e frisou que a colaboração é um motivo de orgulho para todos que participam.

No período da tarde, houve um segundo momento de distribuição, no qual os pais e responsáveis foram recebidos pelo Comandante da Força Aeronaval, o contra-almirante Paulo Renato Rohwer Santos, e pela coordenadora municipal de Educação Preventiva, Maria Regina da Silveira Rosa, que representou a Secretaria de Educação.

A subsecretária de Educação, Katia Moreno, esteve presente no primeiro momento da entrega das cestas e mostrou gratidão pela ação e a todos os envolvidos. “Ficamos gratos com essa parceria da Marinha e com a presença de todos esses pais aqui. Sabemos que houve um empenho com as atividades não presenciais, que driblaram as dificuldades impostas pelos dias atípicos que estamos vivendo”, disse Kátia.

Rita de Cássia Silva Jotta, mãe da aluna Maria Clara Jotta, falou sobre o amparo da Marinha com os alunos durante o isolamento e, também, o desejo da volta presencial do projeto, que possibilita a mudança de horizontes dos jovens. “Esse projeto trouxe bastante benefício para a minha filha e, principalmente, para o desenvolvimento dela na escola. Lembro da expectativa dela sobre as atividades da Marinha, que é um presente para os alunos que participam. Embora a pandemia tenha surgido, eles continuaram com as atividades à distância, sem suspender o contato. Ficamos esperando ansiosos pela volta, porque queremos que eles estejam aqui, realizando todas as coisas que forem oferecidas por essa instituição de peso”, contou Rita.

Durante a entrega, foram repassados os procedimentos referentes à segurança como a formação de filas respeitando o distanciamento e higienização de mãos. Além das informações, foi explicado que o número de kits oferecido foi referente ao número de alunos inscritos no programa durante o ano de 2020. No ano de 2021, será realizado o recadastramento, após retorno das aulas presenciais, que será vinculado diretamente à confirmação da matrícula e assiduidade do aluno inscrito.

Suboficial e coordenador-geral do PROFESP BAeNSPA, Reinaldo Givigi, recebeu e instruiu os responsáveis no momento da entrega

Divulgação: SEMED

O Programa Forças no Esporte é desenvolvido pela Marinha do Brasil e conta com a parceria da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Educação. O programa democratiza o acesso à prática e à cultura do esporte e promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oferecendo atividades desportivas e educacionais, além de lazer e atividades complementares.