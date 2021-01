Programa IPTU Itinerante da Prefeitura de Araruama chega ao Distrito de Praia Seca

O Programa IPTU Itinerante, lançado em Janeiro pela Prefeitura de Araruama, chegou até o Distrito de Praia Seca. As tendas foram montadas nesta quinta-feira, 28, no Shopping GG e vão permanecer até amanhã.

Durante esses dois dias os moradores do Distrito podem ir até o local, das 09 às 16h, e retirar na hora a guia impressa do IPTU. Para isso devem apresentar a matrícula do imóvel ou CPF.



O programa tem feito tanto sucesso que só nos primeiros 30 minutos de funcionamento nessa quinta-feira foram impressos 33 carnês, uma média de um carnê por minuto.

Entre os dias 18 e 19 de Janeiro o IPTU Itinerante foi realizado no Centro da cidade. Nesses dois dias foram emitidas 339 guias do imposto.



Depois da Praia Seca o programa segue para os Distritos de São Vicente (02 e 03 de fevereiro); Iguabinha (09 e 10 de fevereiro) e Morro Grande (11 e 12 de fevereiro), sempre das 09 às 16h.



Vale ressaltar que o IPTU é o imposto que representa a maior arrecadação do município. Com esses recursos a Prefeitura consegue investir, por exemplo, na construção de escolas, creches, hospitais e melhorias em infraestrutura na cidade como um todo.



O morador também tem a opção de retirar a guia do imposto pelo site da prefeitura. É só clicar nesse link :

https://www.araruama.rj.gov.br/iptu/

Para as pessoas que optarem pelo serviço itinerante, confira abaixo as datas e horários que as tendas funcionam em cada um dos Distritos.