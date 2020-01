Programa Melhor Idade de Arraial do Cabo retorna com atividades após recesso

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que as diversas atividades matinais com a turma da Melhor Idade estão de volta! As turmas retornaram na quarta-feira, dia 15, após o recesso de férias.

O projeto voltou oferecendo aulões de dança, pilates, yoga e fisioterapia, com a presença de gerontólogos, com o foco na promoção da saúde para pessoas acima de 60 anos.

Para os interessados, se inscrever é bem fácil! Basta ter mais de 60 anos e comparecer ao Círculo Operário, localizado na Rua Dom Manuel, nº 98, no bairro Macedônia, munidos de foto 3×4, número de inscrição social (NIS), atestado de saúde assinado por um cardiologista e xérox da identidade, do comprovante de residência e do CPF.