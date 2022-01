Programa RJPET 100.000 Castração gratuita chega à Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios, através do Controle de Zoonozes informa que o Programa RJPET 100.000 Castrações do Governo do Estado do Rio de Janeiro já está em funcionamento, basta entrar no Site e fazer o agendamento para o município de Búzios. Não serão realizados agendamentos de outra forma, somente pelo Site: Rjpet.com.br.

A ação tem como objetivo castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas.

Diariamente são disponibilizadas de 20 a 30 vagas para a castração animal, por tempo indeterminado. Os protetores formais poderão castrar até oito animais por mês, já os moradores da cidade cadastrados pelo CPF terão direito a uma castração mensal.

Para obter as vagas com a classificação de protetor formal, será necessária a apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência do Estado atualizado, declaração de um médico veterinário que reconheça o trabalho como protetor, documentos que comprovem a prática e dados sobre o local de acolhimento dos animais.

Para se cadastrar, o protetor deve enviar para o e-mail rjpet@agricultura.rj.gov.br os seguintes documentos:

– Documento de identidade com foto;

– Comprovante de residência no Estado do Rio de Janeiro;

– Declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado; documentos que comprovem a prática;

– Dados completos do local de acolhimento dos animais;

– Telefone e e-mail para contato.