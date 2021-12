Programação do Natal em Araruama está cheia de encantos

A magia do Natal está encantando moradores e visitantes em Araruama. A linda Casa do Papai Noel, que fica na Praça Menino João Hélio, no centro, está aberta para receber adultos e crianças de terça a domingo, das 19h às 23h.

Acompanhe no vídeo a visita dos alunos da Escola Municipal Jerônimo Carlos, do bairro Paracatu, que têm entre 6 e 9 anos, na Casa do Papai Noel.

Eles usaram máscaras de proteção para poder ficar mais perto do bom velhinho, que também sempre está devidamente protegido.

E a magia promete envolver mais crianças. Ao longo dos próximos dias alunos de outras escolas públicas que ficam mais distantes do centro, também vão passar pela experiência de conhecer esse cantinho cheio de luz e boas vibrações. E com certeza vão levar essa doce lembrança para o resto de suas vidas.