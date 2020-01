Projeto Botinho 2020 abre inscrições em Búzios

O projeto Botinho, tradicional Colônia de Férias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro acontece desde 1963. Em Búzios, as aulas acontecerão na Praia de Geribá (Canto Esquerdo e Búzios Beach Resort). As inscrições para a edição 2020 estarão abertas somente na segunda-feira (13/01) e na terça-feira (14/01).

Os pais ou responsáveis dos interessados devem se dirigir ao DBM (Destacamento de Bombeiros Militar) situado na Rua das Flores, s/n, Manguinhos, de 8h às 11h, levando os documentos abaixo:

– Cópia da Certidão de Nascimento ou Identidade do aluno;

– Cópia da Identidade do responsável pelo aluno;

– Atestado médico original contendo o tema: “Está apto a realizar atividades físicas”;

– 01 foto colorida 3×4

O projeto realiza atividades gratuitas para crianças e adolescentes, divididas em três turmas: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos) e as aulas começam no dia 20 de janeiro, encerrando em 31 de janeiro de 2020.

Durante este período, os alunos receberão orientações sobre importantes temas relacionados com as questões marítimas, tais como: noções básicas de primeiros socorros, preservação do meio ambiente, condições do mar e instruções de como evitar afogamentos.

O “Botinho”é um projeto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o SESC-RJ. A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Esportes e Lazer, apoia este projeto.