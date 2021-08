Projeto de Lei para a criação do Polo de Desenvolvimento Econômico é aprovado em Cabo Frio

Foi aprovado, nesta terça-feira (10), na Câmara de Vereadores de Cabo Frio, o Projeto de Lei que cria o novo Polo de Desenvolvimento Econômico do município. A matéria foi enviada em maio, pelo prefeito José Bonifácio, à casa legislativa. A aprovação aconteceu em sessão extraordinária.

Um dos pilares do governo municipal para a geração de emprego e renda, o Polo vai abrigar diversas empresas de variados segmentos, nos ramos comercial, industrial e de serviços, em uma área inicial de 28 mil metros quadrados no grande Jardim Esperança.

Na primeira etapa, a Prefeitura de Cabo Frio vai disponibilizar a área do loteamento Colinas do Peró I, com capacidade para receber 19 empresas de médio e grande porte. Após a análise e aprovação dos vereadores, o projeto segue para a sanção do prefeito cabo-friense. Na sequência, a Prefeitura irá disponibilizar um edital, no site oficial do município, para os empresários interessados na instalação de empreendimentos no local.

“É com muito orgulho que vamos lançar esse projeto, que foi um dos principais compromissos assumidos antes do início do nosso governo. A geração de emprego e renda é a prioridade desta gestão, por isso estamos mobilizando todos os esforços para atrair novos empreendimentos”, anuncia o prefeito José Bonifácio.

O local escolhido dispõe de fácil acesso pela Estrada da Integração, que liga os dois distritos de Cabo Frio. Com alta incidência de luz solar, a área também facilita a instalação de painéis fotovoltaicos nos galpões, proporcionando economia e sustentabilidade com a geração de energia limpa.

“Recebemos a missão dada pelo prefeito de elaborar o planejamento urbano o mais rapidamente possível, e trabalhamos neste projeto com total prioridade desde o início do governo. Agora daremos todo o suporte para a instalação das novas empresas”, completa a secretária municipal de Planejamento de Cabo Frio, Dhanyelle Garcia.