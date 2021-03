Projeto de Lei visa instituir Junho Vermelho em Búzios para conscientização de doação de sangue

No Projeto de Lei 15/2021, o vereador Victor Santos propõe instituir a “Campanha Junho Vermelho” no município. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância da doação de sangue, através de ações informativo-educativas a serem realizadas anualmente no mês de junho, quando os bancos de sangue costumam registrar queda no estoque.

Se o projeto for aprovado, a campanha passará a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município, devendo ainda ser instituído o Dia Municipal da Conscientização da Doação de Sangue.

“Somente quem já presenciou ou viveu a necessidade e a dificuldade de uma doação de sangue sabe a importância e o significado desse gesto que, apesar de tão simples, se torna imprescindível para quem precisa”, justificou Victor.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação na sessão legislativa desta terça-feira(02). (Acesse: https://sapl.armacaodosbuzios.rj.leg.br/materia/1405 )