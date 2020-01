Projeto Defesinha começa segunda-feira em São Pedro da Aldeia com 300 alunos

Ao todo, 300 crianças e jovens, com idade entre 04 e 14 anos, garantiram participação em mais uma edição do projeto educacional da Defesa Civil aldeense

O projeto Defesinha – Verão 2020 terá início nesta segunda-feira (6), a partir das 7h30, na Praia do Centro de São Pedro da Aldeia. Ao todo, 300 crianças e jovens, com idade entre 04 e 14 anos, garantiram participação em mais uma edição do projeto educacional da Defesa Civil aldeense. O primeiro dia de atividades será marcado pela entrega de uniformes e orientações aos pais. Vale destacar que o aluno que não comparecer ao encontro desta segunda-feira, para confirmar sua participação no projeto, perderá a vaga.

“É fundamental que o aluno vá no primeiro dia, que marca a entrega dos uniformes. Quem for inscrito e não comparecer na segunda-feira perderá a vaga automaticamente e nós iremos chamar quem está na reserva”, explicou o coordenador-geral da Defesa Civil, Marcus Dothavio.

Na ocasião, os participantes serão divididos entre os grupos “Defesinha”, para crianças entre 4 e 8 anos de idade; “Defensores”, de 9 a 11 anos, e “Protetores”, que reúne alunos de 12 a 14 anos de idade. Durante o encontro de boas-vindas, os pais e responsáveis receberão orientações a respeito das atividades, horários, faltas e regras.

A programação da primeira semana do projeto reserva diversas atividades praianas. Na terça-feira (7), os participantes seguirão para a Praia das Conchas, no município de Cabo Frio, onde receberão orientações sobre adaptação ao meio líquido. Na quarta-feira (8), será realizada uma atividade de conscientização ambiental com mutirão de limpeza nas areias do Balneário. A semana de ações se encerra na quinta-feira (9), com visita à Praia do Forte, também em Cabo Frio.

Entre os principais objetivos do projeto educacional da Prefeitura de São Pedro da Aldeia estão proporcionar aos participantes atividades de cidadania e promover cultura, integração e inclusão social. O encerramento, com formatura, está previsto para acontecer no dia 30 de janeiro. “O Defesinha é um projeto do município de São Pedro da Aldeia, mas virou referência para a região. A expectativa para essa edição é enorme; teremos várias surpresas para conseguirmos alcançar nosso objetivo de preparar esses jovens para serem cidadãos conscientes no futuro”, finalizou Marcus Dothavio.