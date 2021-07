Projeto “Embeleza Búzios” é criado

Fazer um resgate da autonomia e dos cuidados com a cidade é o principal objetivo do “Embeleza Búzios”, projeto lançado pelo prefeito Alexandre Martins, que foca na harmonização do paisagismo com a iluminação.

Os primeiros locais a serem contemplados pela revitalização foram a Praça da Rasa, seguido das estátuas Profeta e Brigitte Bardot.

Segundo Alexandre Martins, a intenção é embelezar toda a cidade.

“Eu quero que a população tenha orgulho da nossa cidade, que nossos turistas sintam a harmonia e a beleza de nossas praças, as vezes pequenas mudanças trazem bem-estar a todos.”, afirmou o gestor.