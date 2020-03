Projeto Forró na Praça retorna nesta terça-feira em Cabo Frio

O Projeto Forró na Praça retorna suas atividades nesta terça-feira (3), na varanda do Teatro Municipal de Cabo Frio Inah de Azevedo Mureb, a partir das 19h30. O local foi escolhido por ser próximo à Praça da Cidadania, espaço usado normalmente pelo projeto, e por ser coberto. O evento conta com uma aula colaborativa de forró pé de serra para todas as idades.

Segundo o secretário de cultura Milton Alencar Jr, o apoio da Secretaria de Cultura ao projeto fomenta a arte da dança de forma a alcançar um público que cresce cada vez mais na cidade.

“O Forró é um patrimônio público imaterial e apoiar seu desenvolvimento na cidade faz parte do nosso trabalho como apoiadores da cultura em todos os âmbitos”, comentou o secretário.

O “aulão”, como é chamado pela produção do evento, começou há um mês e desde então vem atraindo cada vez mais pessoas e são ministradas pelo professor João Luiz Antunes. O projeto tem como objetivo, ao longo do ano, levar as aulas para outras praças ainda neste ano.

“Aos poucos vamos criando nossa turma e levando o forró para todos que desejam conhecê-lo. Para que as atividades não sejam interrompidas e possamos seguir com o trabalho, é preciso o apoio dos frequentadores”, explica o professor.

O Projeto Forró na Praça conta com o apoio das Secretarias de Cultura e Turismo e da Guarda Municipal.