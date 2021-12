Projeto Grão de Areia de Búzios abre inscrições nesta terça-feira

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Lazer e de Esporte está com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (21) para aulas de Beach Soccer do Projeto Grão de Areia. As aulas serão realizadas nas quadras do Cílicos e do Hotel Atlântico para crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos.

Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria do Lazer e de Esportes, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844- Vila Caranga, das 8h às 17h, munidos dos seguintes documentos:

– Cópia do RG da criança com cópia do RG do responsável;

– Uma foto 3×4.