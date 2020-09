Projeto Guarda Mirim de Arraial do Cabo volta com protocolos especiais

A Guarda Mirim de Arraial do Cabo retornou, nesta semana, as atividades com ações educativas, voltadas a preservação ambiental, conhecimento histórico e atividades físicas, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde acerca da prevenção ao coronavírus.

O projeto é uma iniciativa social da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, através da Guarda Municipal, e terá sua retomada em parceria com a Fundação do Meio Ambiente.

As medidas de segurança adotadas pela Guarda Mirim são:

✅ Aferição de temperatura

✅ Distribuição de álcool em gel

✅ Máscara de pano, trocadas a cada 2 horas

✅ Apenas 8 crianças por viagem, num transporte que cabem 15 passageiros.

✅ Distância de 1 banco para cada criança

✅ Higienização da van antes e depois de cada viagem

✅ Crianças do centro da cidade encontrarão a equipe diretamente no local da atividade.

✅ Assinatura do termo de responsabilidade

✅ 1 metro e meio de distância de cada criança nas atividades

✅ 1 instrutor para cada 3 crianças nas atividades

✅ Cada criança deve levar sua própria garrafinha de água