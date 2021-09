Projeto Mar Sem Lixo, de Cabo Frio, coordena ações do World Clean Up Day na Região dos Lagos, no fim de semana

A Semana Mundial de Limpeza dos Mares acontece sábado e domingo (dias 18 e 19 de setembro) e, na Região dos Lagos, as ações ficam por conta do Projeto Mar Sem Lixo, de Cabo Frio. Amanhã, sábado (18), a limpeza acontece em Arraial do Cabo, em parceria com a Aremac. A concentração é às 9h, na praia dos Anjos. Já domingo (19), o Canto da praia do Forte será o cenário contemplado, também a partir das 9h.

O Mar Sem Lixo também coordena ações ambientais de limpeza de praias em Rio das Ostras e Saquarema, além de estados como Bahia, Santa Catarina e Pará, onde possui núcleos.

World Clean Up Day

No sábado, acontecerá em todo o mundo o Clean Up Day, ações de limpeza de praias em vários países, para chamar a atenção sobre o lixo nos oceanos. Por ano, são despejados nos oceanos mais de 14 toneladas só de plástico, segundo a WWF. O Projeto Mar Sem Lixo, não se baseia somente nesta data, mas realiza ações pontuais quase todas as semanas na região.

O Projeto participou do Rei e Rainha do Mar durante os dois dias de provas na praia do Peró, realizando mutirões de limpeza com recolhimento de micro lixo e resíduos na restinga. Foram recolhidas mais de duas mil bitucas de cigarro em menos de três horas.

Uma tenda do Projeto Mar Sem Lixo, com placas e banners educativos, distribuiu centenas de sacolas biodegradáveis – foram mais de 800, que também foram entregues para os banhistas ao longo das praias do Peró e Conhas. Também durante o evento, a equipe espalhou sacos de lixo onde não havia lixeiras – tudo para evitar que os resíduos fossem parar no mar.

O Projeto também participou da produção da propaganda da Cervejaria Corona, a nível mundial, recolhendo resíduos retirados das praias de Cabo Frio.

No próximo mês, o Mar Sem Lixo realiza ações ambientais com a Família Shurmann em alguns pontos do Brasil: Rio, Búzios e Salvador – este último, em parceria com o Olodum. O evento faz parte da Expedição Voz dos Oceanos que, em seguida, parte para a Ásia.