Projeto musical “Verão com Dó Ré Mi” irá se apresentar em Búzios

O projeto musical “Verão com Dó Ré Mi”, que é sucesso em todo o Brasil, chega à Búzios trazendo o espetáculo “Like”. A apresentação acontecerá no sábado, dia 01 de fevereiro, na Praça do INEFI – Rasa, às 20h.

O Dó Ré Mi 2020 está percorrendo diferentes cidades do Rio de Janeiro em uma grande carreta que se transforma no palco para as apresentações. Mais de dois milhões de pessoas já assistiram os shows do talentoso grupo de jovens, que canta, dança e representa.

O espetáculo “Like” apresentará um repertório variado, com muita música e dança para agradar à todas as idades.