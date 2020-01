Projeto social de pré-vestibular, em Cabo Frio, está com inscrição aberta até 7 de fevereiro

As inscrições do projeto social de pré-vestibular de Cabo Frio, o Pré-J, estão abertas até o dia 7 de fevereiro.

As aulas gratuitas começam no dia 9 de março, no bairro São Cristóvão.

Para a matrícula, é necessário ter concluído o Ensino Médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escolas particulares. A iniciativa busca dar auxílio a pessoas que não possam custear cursos para o vestibular.

Para participar é preciso ter renda familiar de até um salário mínimo.

Os candidatos devem se inscrever na Paróquia de São Cristóvão, na Rua Lecy Gomes da Costa, s/ nº, de 9h ao meio-dia e das 13h às 16h, de segunda a sexta.

Haverá um teste socioeconômico, com uma redação no estilo carta, digitada ou manuscrita, com tema proposto no momento da prova.