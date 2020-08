Prolagos fará atendimento porta a porta para negociação de débitos e regularizações em Cabo Frio

A concessionária Prolagos, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto em cinco cidades da Região dos Lagos do Rio, fará uma ação de atendimento itinerante para negociação de débitos e regularização no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, neste sábado (8).

De acordo com a empresa, os atendimento serão porta a porta das 8h às 14h e os moradores terão a oportunidade de fazer a negociação com condições especiais.

Os agentes da concessionária também estarão disponíveis para recebimento de outras demandas, como solicitação de nova ligação e adesão na tarifa social.

A iniciativa, que também irá acontecer em outros bairros da área de concessão nos próximos meses, visa regularizar a situação cadastral dos clientes e facilitar o acesso ao abastecimento de água tratada, aliada essencial no combate ao novo coronavírus.

Os agentes poderão ser acionados pelos moradores no local ou o atendimento poderá ser previamente agendado pelo 0800 7020 195, que funciona 24h por dia, ou o WhatsApp (22) 99722-8242.

Os funcionários da empresa estarão circulando de moto pelo bairro, devidamente identificados com uniforme e crachás e utilizando as medidas de proteção determinadas pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação do coronavírus, como máscaras e álcool em gel e respeitando a distância entre o cliente o colaborador.

A empresa reforçou que nenhum agente da Prolagos recebe dinheiro em espécie e o atendimento é do lado de fora do imóvel.

Para a ação, a equipe comercial da concessionária preparou condições especiais com parcelas flexíveis e descontos que podem chegar a até 50%.

“É importante conversar e encontrar a melhor proposta de acordo com a realidade de cada usuário. Entendemos as dificuldades que a população vem enfrentando durante esse momento de pandemia e estamos dispostos à juntos encontrarmos soluções que atendam às necessidades de todos”, comenta o supervisor comercial Rodrigo Pereira.

Tarifa social

Além de realizar a negociação de débitos, os clientes que preenchem os requisitos poderão fazer a adesão na Tarifa Social durante o atendimento itinerante.

Em vigor desde 2012 e aprovada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio e Janeiro (Agenersa), o programa oferece desconto de 50% na conta de água.

“Para receber o benefício, o cliente precisa ter renda familiar de até três salários mínimos, imóvel com construção de até 50 m², fazer parte de algum programa social do governo e ter média de consumo anual de 10 m³ de água. Durante a ação no Grande Jardim, estaremos fazendo a vistoria e a inclusão dos clientes no programa”, explica Rodrigo.