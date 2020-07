Prolagos instala pias comunitárias em áreas de grande circulação de pessoas em cidades da região

Em apoio aos cinco municípios da área de concessão no enfrentamento à disseminação da covid-19, a Prolagos disponibiliza estações de higienização das mãos em áreas com intensa movimentação de pessoas em Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A medida visa contribuir na redução dos casos e reforçar para a população a importância de higienização as mãos. Os equipamentos foram construídos por equipe própria da concessionária com estrutura de concreto e ficarão conectadas à rede de abastecimento de água em pontos estratégicos previamente definidos com as prefeituras.

As pias contam ainda com um dispensador de sabão líquido e painel com orientações sobre a maneira correta e eficiente para higienizar mãos e antebraço. O projeto é inédito na região e conta com um sistema de ativação com os pés, evitando o contato com as mãos e a possibilidade de contaminação no momento da utilização. A iniciativa visa auxiliar as pessoas que estão circulando pelas ruas e também oferecer acesso à água tratada a pessoas em situação de rua. “Nunca um gesto tão simples como lavar as mãos teve tanta importância. É por isso que estamos instalando as pias comunitárias para que todas as pessoas possam fazer a devida higienização e evitar a contaminação. Este é um presente que estamos oferecendo à população das cidades onde atuamos e pedimos apoio para que a população cuide desses equipamentos e preserve o patrimônio público. Esse é um bem de todos”, comentou o diretor executivo da Prolagos, José Carlos Almeida.



Inicialmente serão instaladas seis unidades: na Rua Manuel Turíbio de Farias, em frente à Praça Santos Dumont, em Armação dos Búzios, na Praça da Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia, no Centro de Iguaba Grande, na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo e, em Cabo Frio, no terminal de ônibus do Largo Santo Antônio, e no distrito de Tamoios próximo ao UnaPark, em Unamar.

A instalação das pias comunitárias se soma a outras ações desenvolvidas pela Prolagos, empresa do grupo Aegea, em apoio aos municípios no enfrentamento à pandemia. A concessionária doou 800 cestas de alimentos e material de limpeza a famílias de pescadores artesanais da Lagoa de Araruama, entregou mais de 35 mil itens de equipamentos de proteção individual destinado aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19. Mais de 300 mil litros de água foram fornecidos, por meio de caminhões pipa, para a limpeza de espaços públicos de grande circulação, em ações coordenadas pelas prefeituras. A empresa ampliou a produção de hipoclorito de sódio e passou a distribuir água sanitária para municípios e entidades sociais, como associações de moradores e colônias de pesca, que fazem o repasse para a população.