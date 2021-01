Prolagos intensifica ações de combate a fraudes em ligações de água tratada na região

A Prolagos está intensificando o trabalho de campo na identificação de fraudes e irregularidades nas ligações da água em todos os municípios da área de concessão: Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A medida foi adotada para combater as perdas e o desperdício especialmente durante a alta temporada, em que o consumo fica mais elevado devido ao aumento população e altas temperaturas, prejudicando o abastecimento.

O “gato de água”, como é popularmente conhecida a ligação clandestina, eleva o índice de perdas do sistema, reduz a pressão na rede e impacta eficiência do abastecimento para quem paga pelo serviço. Ou seja, todos saem perdendo. Recentemente, a equipe de Fiscalização da concessionária encontrou uma fraude no hidrômetro de um imóvel de um condomínio de luxo de Cabo Frio, impedindo a marcação no registro. “A água é fundamental na higienização, ainda mais neste momento de combate ao coronavírus. Geralmente, quem faz esses desvios na rede de abastecimento tem como motivação usar água sem limite, ou seja, com desperdício”, comentou o gerente Comercial da Prolagos, Vitor Gabriel.

As ações de fiscalização da Prolagos ocorrem durante todo o ano, ao longo de 2020 foram realizadas 14.555 vistorias e 8.309 irregularidades encontradas. A concessionária também lembra que toda infração causada propositadamente pelo usuário com o intuito de distorcer o real consumo de água é irregular e ilegal. Quando a fraude é comprovada, o usuário é notificado, paga multa, além de arcar com os custos de um possível dano ou violação. Além disso, se for flagrado pela Polícia Civil, responde por crime de furto (Art. 155 do Código Penal).

Existem vários tipos de infração e as mais detectadas na região são os desvios de ramal, ou by pass, que é uma ligação paralela à oficial, ou seja, é uma tubulação conectada na entrada até a saída da água, sem passar pelo hidrômetro. Há ainda as ligações clandestinas, que são aquelas executadas sem o conhecimento da Prolagos em uma residência que não possui ligação de água. São comuns também as violações do hidrômetro, além de intervenção indevida evitando o registro do consumo.

As ligações clandestinas podem ser denunciadas anonimamente pelos canais de atendimento da Prolagos: aplicativo Águas App, SAC 0800-7020-195, mensagens pelo WhatsApp no (22) 99722-8242, ou mesmo acessar a Agência Virtual no site www.prolagos.com.br.