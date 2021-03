Prolagos prorroga inscrições de curso gratuito para professores da rede municipal

A Prolagos, uma empresa da Aegea Saneamento, prorrogou as inscrições para o programa “Caminho das Águas”, curso gratuito, que vai oferecer oficinas para professores da educação infantil, do ensino fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos, da rede municipal de ensino, das cidades de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de março pelo site www.ocaminhodasaguas.com. Os educandos terão a oportunidade de aprender a técnica de produzir filmes em stop motion, método que utiliza fotos sequenciais para formar vídeos. O ensino será focado no ciclo e no tratamento da água.

Ao todo, serão 160 vagas. As aulas terão início no dia 9 de abril, com carga horária de 48 horas. A oficina terá 4 horas de duração, mas o aprendizado continua durante dois meses, para que os conhecimentos adquiridos sejam levados para os alunos.

“Decidimos prorrogar as inscrições para dar a oportunidade para que mais professores se inscrevam. Ainda temos algumas vagas abertas. Essa é uma oportunidade para os profissionais que desejam tornar o aprendizado dentro ou fora das salas de aula, ainda mais atrativo” – diz Francine Melo, coordenadora de Responsabilidade Social.

O Caminho das Águas, desenvolvido pela Zureta Filmes, faz parte do programa de responsabilidade social do grupo Aegea e acontecerá em outras 27 cidades e 11 estados. Após a oficina, os educadores produzirão um curta em stop motion, juntamente com os estudantes. Uma votação popular será aberta pelo site do projeto e o filme mais votado no estado, irá premiar a escola com um projetor, o professor com um tablet e os alunos com uma experiência cultural. Todo o conteúdo em audiovisual é acessível com audiodescrição, legendas em closed caption e libras.

“Diante da pandemia provocada pela Covid-19, estamos vivendo um cenário desafiador, principalmente no ensino público. Essa é uma forma de auxiliarmos a reduzir o impacto negativo trazido pelo distanciamento social e contribuirmos para uma educação mais atrativa para os alunos” – fala o presidente da Prolagos, Sérgio Braga.

Serviço: As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.ocaminhodasaguas.com