Prolagos recebe da Prefeitura de Arraial do Cabo licença para obra de rede de distribuição de água nos distritos

A Prolagos recebeu, nesta segunda-feira (7), da Prefeitura, a licença ambiental para a realização da obra de ampliação da rede de distribuição de água dos distritos de Arraial do Cabo. A obra, promessa do prefeito Marcelo Magno, beneficiará a população do Novo Arraial, Sabiá e Caiçara.

O prefeito destacou que o saneamento é uma das pautas prioritárias de sua gestão. A intervenção faz parte do Projeto Água para Todos, cujo objetivo é atender a população urbana do município com água potável encanada, garantindo saúde e qualidade de vida.

Essa era a última etapa do licenciamento municipal que estava em processo de tramitação desde 2017, sendo priorizado pelo Secretário Municipal do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira. A expectativa é que as obras tenham início até final deste ano.