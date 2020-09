Prosseguem ações de combate ao Aedes, pernilongo e roedores em Macaé

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria de Saúde de Macaé, estará realizando ao longo desta semana, ações em diversos bairros da cidade. Os agentes de combate a endemias estarão combatendo o mosquito Aedes aegypti, roedores e o mosquito culex, mais conhecido como pernilongo, a partir desta segunda-feira (31) até sexta-feira (4 de setembro).

Os mutirões de combate ao mosquito Aedes, responsável em transmitir a dengue, chicungunha e zika vírus, serão realizados nos bairros Parque Aeroporto, Aroeira, São Marcos, Praia Campista, Sol y Mar, Nossa Senhora da Glória e Botafogo. As ações de orientação, inspeção, eliminação e aplicação de inseticida serão realizadas de 8h às 16h.



Já o combate aos roedores serão realizados nesta segunda-feira (31), no bairro Imbetiba; terça-feira (1º de setembro), Visconde de Araújo; quarta-feira (2), Aroeira; quinta-feira (3), Lagomar e sexta-feira (4), nos Cajueiros.



Os agentes de combate de endemias também estarão realizando o combate ao culex, mais conhecido como pernilongo, no Canal Campos Macaé 1, nesta segunda-feira (31); terça-feira (1º de setembro), Canal Campos Macaé 2; quarta-feira (2), Canal Campos Macaé 3; quinta-feira (3), Ajuda de Baixo e sexta-feira (4), Jardim Esperança.



Será realizada também durante esta semana, o controle químico por meio do carro fumacê, nesta segunda-feira (31), no bairro Jardim Carioca, às 18; terça-feira (1º de setembro), Jardim Esperança, às 5h30; quarta-feira (2), Bosque Azul às 5h30; quinta-feira (3), Fronteira, às 5h30 e sexta-feira (4), Novo Cavaleiros, às 5h30.



Vale ressaltar que, em caso de chuvas, as ações serão remarcadas.Mais informações, solicitações de visitas ou dúvidas, o cidadão poderá entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), por meio do email: cczmacae@yahoo.com.br.