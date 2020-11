Prosseguem até dia 20 as inscrições para o Colégio de Aplicação, em Macaé

Começaram ontem, segunda-feira (9), as inscrições para admissão de alunos à 1ª série do Ensino Médio ao Colégio de Aplicação (CAp), da Prefeitura de Macaé, para o ano letivo de 2021. A inscrição é gratuita e pode ser feita somente via Internet, no Portal da prefeitura, até o dia 20 deste mês com um total de 60 vagas.A seleção do processo seletivo obedecerá aos seguintes critérios: 80% ou 48 vagas para alunos que cursaram o 8º ano na rede pública municipal de ensino de Macaé e estejam cursando, no ano corrente, o 9º ano também em escolas públicas municipais ou que tenham cursado os dois últimos anos (8º e 9º) do Ensino Fundamental II na rede pública municipal de Macaé; e 20% ou 12 vagas para outros/demais candidatos que estejam cursando o 9º ano ou tenham cursado o Ensino Fundamental II nas demais redes públicas ou instituições particulares.

O edital nº 001/2020 foi divulgado na última terça (3) pela Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, através da Superintendência Acadêmica. Todas as informações sobre o certame estão no edital disponível no Portal da prefeitura e quem tiver dúvidas quanto ao processo seletivo pode entrar em contato com a equipe organizadora pelo email: capatendimentoaocandidato@macae.rj.gov.br.

Devido à pandemia do coronavírus não haverá prova presencial. Conforme o edital, o processo avaliativo consistirá na Análise do Rendimento Escolar para candidatos inscritos com nota anual do 8º ano de escolaridade maior que ou igual a 75 em Língua Portuguesa e maior que ou igual a 75 em Matemática.

A documentação escolar comprobatória da nota mínima exigida para inscrição deverá ser referente ao 8° ano de escolaridade do ensino fundamental II e será exigida no ato da matrícula. Em caso de empate de candidatos, serão observados os seguintes critérios para o desempate: maior nota anual em Língua Portuguesa; maior nota anual em Matemática; e idade – prevalecendo o candidato mais velho. A relação final dos candidatos classificados será divulgada no dia 23 de dezembro, a partir das 17h, também no Portal da prefeitura.

O CAp é campeão no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com índice de aprovação de seus alunos em torno de 70% para universidades públicas e privadas do país e do exterior, como em universidades europeias de Portugal. É vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Macaé que trabalha o aluno integralmente desde a Educação infantil ao ensino superior. Funciona na Cidade Universitária, mas as aulas presenciais estão suspensas por força de decreto municipal como medida de prevenção à Covid-19.